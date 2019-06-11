Как идет работа над Конституцией?

- Мечислав Иванович, есть ли уже готовый проект новой Конституции?





- Еще нет. Мы создали гражданскую общественную комиссию и рабочую группу, которая занимается подготовкой проекта Основного закона. За основу взята Конституция в редакции 1994 года. Мы не принимаем все последующие изменения и дополнения, и свои поправки намерены вносить именно в тот проект.





Пока идет работа в рабочей группе. Когда она придет в какому-то консенсусу, соберется комиссия. Мы все обсудим, наработки сведем в одно целое и будем решать, что можно принять, а что еще требует корректировки.





- Судя по всему, процесс не быстрый. Когда примерно планируете публичную презентацию?





- Пока не знаю. Мое личное мнение – не стоит ориентироваться на тот вариант, который готовит официальная власть. Они могут выносить на обсуждение совершенно новый проект Конституции, могут презентовать лишь изменения и дополнения. Как чиновники решат – я не знаю. Мы не будем на них ориентироваться. Мы создали свою комиссию по усовершенствованию Конституции еще до того, как Лукашенко заявил, что нужно срочно вносить изменения в Основной закон страны. Поэтому у нас свои графики.





- Не случится ли так, что, например, новая Конституция будет принята быстрее, чем вы презентуете свой проект?





- Свой проект мы все равно будем предлагать общественности, вне зависимости от того, примут изменения и дополнения в нынешнюю Конституцию или нет.





Мы не видим необходимости бежать галопом впереди власти. И мне кажется, вряд ли власть решит принять новую Конституцию до выборов в Палату представителей. Не думаю, что проведут изменения и дополнения в Конституцию и до президентских выборов.





Внести изменения и дополнения в некоторые разделы Конституции без референдума нельзя. Значит, надо готовить референдум, а это тоже – время!





Дело в том, что Конституцию у нас воспринимают очень легко и поверхностно. Кто как хочет, так ее и трактует. Так было и при советской власти, когда Конституция жила сама по себе, а жизнь шла своей дорогой.





Изменить Конституцию, чтобы сделать жизнь лучше для людей – сомневаюсь, что нынешняя власть на это способна. Все предыдущие изменения простому человеку мало что дали.





- На ваш взгляд, какие изменения обязательно нужно внести в Конституцию?





- Беларусь должна быть парламентской республикой. Возможно, с сохранением должности президента, но с чисто представительскими функциями.





Власть должна принадлежать исполнительной власти в лице Совета министров, законодательной власти в лице Верховного совета, судебной власти в лице судов. Мы должны обеспечить реальную независимость трех самостоятельных ветвей власти. И это должно быть прописано в Конституции.





Конечно, должен претерпеть изменения и Конституционный суд, потому что сегодня он просто никакой. Заявления граждан он не рассматривает, с 1995 года ни одного представления о нарушении Конституции не вынес, хотя нарушений много!





На мой взгляд, нужно существенно усилить роль Конституционного суда, наделить его инициативой. Сейчас Конституционный суд не может сам возбудить дело ни по одному вопросу. А те субъекты, которые могут, сидят как мыши под веником и молчат. Все боятся…





Мы думаем, что надо четко прописать права ветвей власти, вопросы местного управления и самоуправления, выборы – смешанную или пропорциональную систему, роль Центральной избирательной комиссии - сегодня непонятно, кому она служит.





Вот скоро объявят дату парламентских выборов, а информации о том, на каком юридическом основании проводятся досрочные выборы в Палату представителей, до сих пор нет. И, скорее всего, не будет…



