Об этом, как передает "Европейская правда" , сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").





Согласно сообщению, минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, поселки Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама. Отмечено, что количество жертв может возрасти.





Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесла авиация России.





"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы ​​Хмеймим", - сказали в оппозиции.