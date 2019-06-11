Экс-глава Нацбанка: Россия не отстанет от Беларуси

Нацбанк без энтузиазма относится к объединению денежного, валютного рынка на этапе, когда не решены вопросы унификации пенсионного, социального обеспечения, единых цен на газ, на нефть.





Станислав Богданкевич. Так прокомментировал Беларускай праўдзе реанимированные переговоры по единой валюте» бывший председатель Нацбанка





- Почему снова, спустя 20 лет, Москва подняла вопрос о единой валюте?





- У Беларуси возникли финансовые и экономические проблемы, а Россия не хочет больше предоставлять «халяву». Раньше Беларусь получала миллиарда два в год, а сейчас Россия считает, что Беларуси пора расплачиваться своим суверенитетом и независимостью. Беларусь не в состоянии самостоятельно существовать, потому что не создает суверенную экономику. В свое время я говорил Лукашенко: прежде всего нужно создать экономику для нужд своей страны. Ведь вся тяжелая промышленность (МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш») работал на Россию, Украину, а продовольствие с товарами легкой промышленности мы завозили. Сейчас по мелочевке завозим российские товары, китайские товары, хотя мы могли создать собственную экономику.





- Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что стороны снова рассматривают вопрос «единой валюты». В каком ракурсе он может рассматриваться сегодня?





- Свое отношение к единой валюте я не меняю уже 20 лет: сдача валюты – серьезная потеря для суверенитета и независимости. Конечно, присутствуют и определенные экономические выгоды, но проигрывает сохранение политического суверенитета.





Вне зависимости от того, что будет записано в соглашении о переходе на единую валюту, экономический вес Беларуси и России несопоставим. Создание Евразийского экономического союза можно объяснить стремлением создать единый рынок, рынок сбыта, экономическими связями, желанием сохранить активы (МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш»), имея рынок сбыта. А вот чем объяснить создание союзного государства? Ничем, кроме желания жить нахаляву.









- На ваш взгляд, для нынешнего руководства Нацбанка приемлем сценарий единой валюты?





- В свое время председатель Нацбанка Каллаур защитил кандидатскую диссертацию, в которой критически рассматривал объединение денежных систем России и Беларуси. По его мнению, единая валюта – последний этап интеграции; вначале интеграция в сфере налогообложения, ценообразования, рынков сбыта, экспорта – импорта, и к заключительный этап – переход на единую валюту, единый валютный курс. Такое научное видение проблемы Каллаура. Поэтому, полагаю, Нацбанк без энтузиазма относится к объединению денежного, валютного рынка на этапе, когда не решены вопросы унификации пенсионного, социального обеспечения, единых цен на газ, на нефть.





А переход на единую валюту сегодня – безусловная потеря политического, государственного суверенитета.





- Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции, не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны…





- Кремль давит на Минск, действует с позиции силы. Я об этом и толкую: в Беларуси не выстроена экономика, ориентированная на внутренние потребности: краска у нас не своя, лопаты – чужие, гвозди – чужие – мы слишком многое не сделали, что необходимо было. Прибыль у нас дает только «Беларуськалий», с убытками работают и МТЗ, и «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ. Россия имеет рычаги воздействия.





- «Мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет”, – сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Российский руководитель вас убедил?





- Путин – известный лидер Российской империи в том виде, как он ее понимает. Чтобы воссоздать Российскую империю, нужно подмять Беларусь и Украину. На самом деле, Путин получил Крым и Донбасс, но, кажется, потерял Украину. Особенно если Украина подпишет с США всеобъемлющее соглашение, по которому получит военную и экономическую помощь. Но Путин все еще питает иллюзии, что с помощью российской военной силы сумеет вернуть Украину и сохранить Беларусь, восстановив могучую Российскую империю.









Когда я слушаю Путина, то понимаю: именно он главный империалист в России, главный проводник «русского мира».





Россия не отстанет от Беларуси. Я сам русскоязычный, но хотел бы, чтобы Беларусь жила по правовому кодексу Европы, а не России. Я хочу для моей родной Беларуси европейского пути. И даже младшему сыну не советую уезжать в Польшу, а советую строить карьеру в родной Беларуси.







