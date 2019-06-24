Павел Виноградов: Зачистки активистов перед Европейскими играми будут





Активист Павел Виноградов, который в определенном смысле тоже стал жертвой репрессивной системы во время проведения в белорусской столице чемпионата мира-2014, рассказал сайту palitviazni.info о том, возможен ли и в этом году такой сценарий.





В 2014 году накануне чемпионата мира по хоккею произвольные задержания и аресты активистов приобрели массовый характер. Людей задерживали по сфальсифицированным и однотипным обвинениям - "мелкое хулиганство" или "неповиновение сотрудникам милиции". Суды формально подходили к рассмотрению административных дел и в результате десятки человек оказались во время проведения чемпионата за решеткой.





Позже правозащитники назвали эту активность милиции "произвольными задержаниями граждан без правовых на то оснований накануне важных политических или общественных событий с целью изоляции активистов для недопущения их участия в публичных уличных акциях, контактов с международными делегациями или прессой, других видов политической и гражданской активности".





Возможен ли такой вариант развития событий и на этот раз?









- В отношении меня накануне чемпионата мира по хоккею действовали нетрадиционным методом, - говорит Павел Виноградов. - Если многих просто хватали, судили ни за что и бросали за решетку, то ко мне пришел очень застенчивый инспектор милиции и объяснил ситуацию.





По его словам, у меня был не богатый выбор, так как милицейское начальство поставило задачу изолировать наиболее активных. Поэтому мне нужно было либо отправиться за решетку, либо покинуть пределы города. Милиционер предложил мне второй вариант, чтобы я уехал на какое-то время в Березино и пожил там с отцом.





Естественно, мне не очень хотелось за решетку, поэтому "грандиозный спортивный форум" я пересидел за Минском. У меня тогда был надзор, я не имел права покидать районный центр. Силовики были уверены, что я не обеспокою гостей столицы своими акциями.





- Неужели вы были так опасны для гостей?





- Мы на самом деле планировали на улицах Минска ряд акций в то время, когда проходило первенство. Кстати, предполагали, что пока в стране находятся иностранные болельщики и журналисты, трогать нас не будут, чтобы не портить имидж власти. Думали во время игр проводить различные перфомансы, чтобы указать людям на ряд проблем. Думали, что во время международных соревнований это буд езопаснее, но оказалось иначе. Да и иностранцам хотелось показать истинную Беларусь, а не ту, которую презентовали чиновники. Власти решили, что лучше нас превентивно задержать, чем терпеть все это во время чемпионата.





Знаю, что такие разговоры насчет разного рода акций во время крупных соревнований раньше всегда были среди активистов, но, честно говоря, я от этого уже ушел.









- В Березино за вами тоже был надзор?





- Безусловно. Постоянно проверяли, милиционеры могли четыре раза на ночь прийти. И, не дай Бог, чтобы куда-то уехал, – им бы тогда тоже голову открутили за то, что меня не досмотрели.





К слову, такие репрессии в отношении меня применяли не только перед хоккейным первенством, но и накануне других крупных массовых мероприятий - Дня независимости, Дня воли...





- Возможны ли зачистки активистов перед Европейскими играми?





- Полагаю, превентивные задержания будут, но ближе к началу игр, ведь нужно, чтобы человек был изолирован на все время соревнований.





Поэтому всем активистам хотел бы посоветовать: если не хотите оказаться за решеткой, лучше уехать на это время за пределы города.







