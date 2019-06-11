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Додон готов отстаивать свою легитимность выводом людей на улицы

Ключевым элементом, тем не менее, он считает внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами.

Президент Молдовы Игорь Додон готов отстаивать свою легитимность в качестве главы государства как путем внешнего давления со стороны других стран, так и при помощи "вывода людей на улицы".

"В первую очередь мы будем повышать давление внутри страны - если будет нужно, мы начнем выводить людей на улицы. Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами", - заявил Додон в интервью газете "Известия" во вторник.

Он также добавил, что существуют различные варианты выхода из ситуации "двоевластия", которая сложилась в стране.

"Мы рассматриваем разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Думаю, некоторые судьи КС в ближайшее время могут поменять свои позиции, в особенности с учетом международного признания. Мы также рассматриваем возможность изменить закон о назначении и снятии судей КС", - отметил Додон.


Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдовы, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдовы. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.


08:35 11/06/2019
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