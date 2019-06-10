Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Кризис в Молдове: Польша, Великобритания, Германия и Франция выступили с заявлением

10 июня Германия, Великобритания, Польша и Франция выступили с заявлением о продолжающемся политическом кризисе в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, размещенный на сайте МИД Польши.

"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами," – отметили в четырех странах.


Напомним, пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и избрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента.

08:11 11/06/2019
Поделиться



Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё