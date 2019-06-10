Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, размещенный на сайте МИД Польши.





"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.





"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами," – отметили в четырех странах.









Напомним, пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и избрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.





Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.





Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.





Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента.