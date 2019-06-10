Сейчас Игорь Евсеев занимает пост помощника президента — инспектора по Минской области. Пожалуй, из всех действующих помощников президента Евсеев – самый заметный. Он часто проводит приемы, встречается с простыми людьми, которые приходят к нему жаловаться на жизнь - с самыми разными вопросами. На одну встречу порой записываются десятки человек! И Евсеев отлично знает, как сегодня отзываются о работе милиции.





«Приемы граждан позволяют из первых уст узнать о проблемах, такая форма общения приближена к реальной жизни, - говорил в одном из своих недавних интервью Игорь Евсеев. - Выезжаем на места, чтобы увидеть проблемы граждан и принять решение. Если сразу не получается снять тот или иной вопрос, я беру его на контроль, поручаю соответствующим службам местных органов власти в нем разобраться. Впоследствии меня информируют о принятых решениях или проведенных мероприятиях.





Приемов граждан много не бывает. В каждом регионе есть свои проблемы и своя специфика. Главное, что любой гражданин может обратиться к представителю президента. К слову, о работе на личных приемах я информирую главу государства, и он владеет полной информацией о том, что беспокоит людей на местах».





«Белорусский партизан» прямо спросил у генерала Евсеева, как он относится к слухам о своем назначении министром.





- А почему ко мне такой вопрос? – невозмутимо ответил Игорь Владимирович. - Я работаю там, куда меня назначили. Исполняю обязанности по той должности, на которой нахожусь сейчас. Извините, больше не могу говорить – за рулем еду.





Есть ли шансы стать министром у заместителей Шуневича?

Первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский сейчас исполняет обязанности министра. Может ли он остаться в этом кресле? Как говорится, если звезды сойдутся, то почему бы и нет? Подгурский академий Генштаба не заканчивал, зато прошел путь от оперативного работника до первого заместителя министра внутренних дел, человек компетентный и, как говорят, незлобивый.





Начальника милиции общественной безопасности генерала Николая Мельченко почему-то нет в списке вероятных кандидатов на пост министра. В МВД Мельченко называют трудягой. Он танкист - окончил Омское высшее танковое инженерное училище, а через несколько лет - и Академию МВД. Журналистам он запомнился некоторыми громкими высказываниями по поводу памятника городовому, его подпись стоит на документе об отказе на досрочный въезд в Беларусь правозащитницы Елены Тонкачевой. Мельченко заступался за ОМОНовцев – говорил, что иной раз люди ведут себя неадекватно и провоцируют сотрудников ОМОНа на применение силы.

А еще Мельченко говорил, что ему не стыдно за свою работу под руководством Шуневича. Одним словом, был бы настоящий продолжатель традиций отставного министра. Правда, нужен ли сегодня МВД такой министр? Там и от жестокости Шуневича все очень устали.





Генерал Александр Барсуков курирует в МВД кадровые вопросы, идеологию, тыловое обеспечение. Его имя тоже называют в качестве возможного кандидата в министры, однако в системе МВД его мало кто воспринимает серьезно. Нет, говорят, у него стратегического мышления. Хотя Барсуков умеет красиво излагать мысли и в каком-то большом негативе замечен не был.





Командующий внутренними войсками генерал Юрий Караев может сменить Станислава Зася в должности госсекретаря. Разговоры об этой возможной рокировке появились примерно в то же время, когда заговорили о возвращении Евсеева в МВД. Но поскольку кадровые решения А.Лукашенко не всегда предсказуемы, Караев вполне может пересесть в кресло министра. Особенно если Игорю Шуневичу найдут приют в Совбезе, где сегодня есть свободная вакансия – после ареста экс-начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина в Совбезе нет человека, который персонально курировал бы МВД.



