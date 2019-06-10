Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Руководителя чеченского «Мемориала» Аюба Цициева освободили из тюрьмы

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал», политзаключенного Аюба Цициева.

Об этом пишет «Интерфакс».

В марте 2019 года правозащитника покарали четырьмя годами колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Цициев настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы помешать работе «Мемориала» в регионе.

Коллеги правозащитника в «Мемориале» также считают, что Цициева арестовали на основании сфальсифицированных доказательств. Международные правозащитные организации Amnesty International, «Мемориал» и Humans Rights Watch признали Цициева политзаключенным.


В прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы наградила чеченского правозащитника премией Вацлава Гавела за мужество и выдающиеся достижения в области прав человека.

20:21 10/06/2019
Поделиться



Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё