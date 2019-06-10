Лукашенко пытаются “очеловечить”

Беларуское руководство пытается реанимировать положительный образ сохраненной первым президентом экономической модели с преобладанием крупных государственных производств, пишет Belarus in focus





Идеологи пытаются «очеловечить» имидж президента и улучшить его за счет увлечения спортом. В поддержку положительного образа А. Лукашенко власти продолжают кампанию «Четверть века государственности Беларуси», которая по мнению организаторов ведет отсчет с даты избрания А. Лукашенко главой государства в 1994 г. В случае успеха кампании подобное восприятие главы государства должно понизить протестный потенциал в обществе в преддверии президентской кампании. В дополнение беларуское руководство продолжает эксплуатировать тематику транзита власти, что также – вне зависимости от дальнейшей реализации – создает положительный фон и соответствует ожиданиям многих потенциально протестных групп в обществе.









Глава государства возвращается к риторике о необходимости сохранения высокой доли госсектора экономики в противовес малому и среднему бизнесу. Власти также возвращают на повестку дня рассуждения об успехах модернизации производств во время предыдущей пятилетки президентского срока. Причем чиновники пытаются откорректировать отрицательное восприятие в обществе этой крупной и затратной программы по модернизации производств, делая акцент на отдельных положительных примерах в деревообработке. В свою очередь, в условиях отсутствия достижений в других секторах экономики, высшее руководство пытается получить имиджевые дивиденды и поднять свои рейтинги за счет возвращения к риторике о модернизационных успехах.





Однако, по всей видимости, беларуское руководство вне зависимости от традиционной риторики будет вынуждено идти на постепенные экономические преобразования. Скорее всего, возврат президента А. Лукашенко к теме успехов в отдельных сферах госсектора и модернизации вызван началом предвыборной кампании.