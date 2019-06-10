Координационный комитет по проведению конкурсов грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил перечень победителей первого тура 2019 года. Руководил этим процессом лично замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. В рубрике «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» победила заявка от смоленского Агентства интеграционных инициатив, которое с 2016 году системно продвигает идею «мягкой силы России» в странах-соседках, пишет "Могилевская весна"





Новый грантовый проект называется «Днепро-Двинский регион – регион возможностей». Его авторы не скрывают, что программа направлена на повышение лояльности молодёжи Могилёвской, Витебской и Смоленской областей к вопросу интеграции России и Беларуси. В официальных релизах авторы используют такой речевой оборот: «организация общения и просвещения молодёжи приграничья в едином ключе, на общей площадке повышает настоящую и будущую связанность и создаёт «абстрактный замок», защищающий Союзное государство от деструктивных процессов».









Какие деструктивные процессы имеются в виду не разъясняется. Среди мероприятий на ближайший год, в которые снова будут вовлекать могилёвских и витебских учащихся, стоит ожидать студенческую олимпиаду «Союзное государство вчера, сегодня, завтра«, направленную на стимулирование интереса молодёжи к вопросам построения общего государства; часть денег получит уже созданный «Клуб молодых экспертов по приграничью«; также что-то перепадёт работникам вузов, ведущим мониторинг процессов в российско-белорусском приграничье. На это выделено почти 1,6 млн российских рублей, что составляет в эквиваленте примерно 24200 долларов США. Сумма вроде бы небольшая, но не спешим с выводами, дальше объясним почему:









Новый грант это логичное продолжением практики общественной дипломатии, начатой Агентством интеграционных инициатив с 2016 года. Например, до «Днепро-Двинского региона» были «Днепро-Двинские ворота». И сумма была на треть выше — 2239772 RUR, а по тогдашнему курсу это около 40 тысяч долларов США.









Нелишним будет напомнить, что поддержку Агентству интеграционных инициатив оказывают администрация Смоленской области, местное отделение Научно-промышленного союза и Смоленская торгово-промышленная палата. Помещения на безвозмездной основе предоставляют вузы Смоленска.





Нынешний грантовый конкурс ознаменован тем, что российские правозащитные организации получают отказы в финансовой поддержке. Например, общероссийское Движение «За права человека», последние семь лет регулярно получавшее помощь от Фонда президентских грантов, оказалось на грани закрытия. Накануне объявления победителей грантовых заявок лидер организации Лев Пономарёв обратился за помощью к рядовым россиянам.





Всего Фонд российского президента выдал 3,35 млрд российских рублей (почти 52 млн долларов США) на 1644 проекта. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей. Самыми большими по числу победителей стали направления охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни, поддержки культуры и искусства, сохранения исторической памяти.



