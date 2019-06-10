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ПАСЕ не будет раскрывать детали встречи с российскими депутатами

В Парламентской ассамблее Совета Европы не будут обнародовать заявление по итогам встречи в понедельник президента Ассамблеи Лилиан Мори Паскье с представителями Госдумы и Совета федерации РФ.

Об этом собственному корреспонденту "Укринформ" в Страсбурге сообщили в отделе коммуникации ПАСЕ, передает "Европейская правда".

После предварительных контактов президент Ассамблеи Паскье в понедельник должна была встретиться с представителями двух палат российского парламента. В ПАСЕ подчеркнули, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".

Отмечается, что эта встреча "особенно важна при принятии регламентным комитетом Ассамблеи проекта доклада о процессе принятия решений, который касается полномочий и права голоса национальных делегаций".

Как сообщает российский портал "Дума ТВ", вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал встречу с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прошла в понедельник, 10 июня, информативной.


Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от одобрения этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

18:06 10/06/2019
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