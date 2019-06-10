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Палата представителей рассмотрит поправки в «наркотическую» статью Уголовного кодекса

Предлагается уменьшить нижний порог наказания.


Палата представителей 13 июня рассмотрит поправки в 328 статью УК Беларуси. Она предполагает ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропов. Как передает БелТА со ссылкой на члена постоянной комиссии по национальной безопасности Василия Чекана, предлагается снизить нижний предел наказания по второй и третьей части данной статьи на два года.

 
Таким образом по части два будет предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, а по части три — от шести до пятнадцати.


Если поправки будут приняты, то отдельные приговоры, вынесенные ранее могут быть пересмотрены.

Часть 2 статьи 328 предусматривает наказание за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку с целью сбыта, либо незаконный сбыт. Часть 3 предусматривает наказание за те же деяния, но совершенные в составе группы, либо должностными лицами, либо в крупном размере.


17:41 10/06/2019
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