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Суд отправил "экстремистские" дела на доработку, однако анархистов не отпустили

10 июня в суде Фрунзенского района г. Минска начались административные процессы над двумя активистами анархистского движения. Один из них Андрей Чепик. Оба парня были задержаны вечером в субботу, и до суда содержались в ЦИП.

Активистов обвиняют по ст. 17.11 КоАП - "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую ​​деятельность", пишет сайт ПЦ "Весна".

Дела рассматривала судья Юлия Близнюк. Протоколы были составлены участковым Александром Куранковым, который уже не раз занимался мониторингом страниц в соцсетях и составлением протоколов в отношении активистов Николая Дедка и Марии Рабковой.

После рассмотрения материалов дела суд посчитал, что вина парней не доказана, и отправил протоколы на доработку. Активистов однако не отпустили, а передали снова конвою.


Известно, что один из активистов был среди задержанных в конце апреля при налете на неформальную встречу под Брестом. Тогда от активистов требовали указать свои паспортные данные и адрес проживания. За любой отказ или неповиновение избивали и сковывали наручниками. После активистов отвезли в Кобринский РОВД, где продолжили пытки - участников встречи били, душили и окунали головой в туалет.

Впоследствии некоторые активисты подробно рассказали о методах запугивания белорусскими спецслужбами и решили написать жалобы на сотрудников милиции.

17:03 10/06/2019
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