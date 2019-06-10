Активистов обвиняют по ст. 17.11 КоАП - "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую ​​деятельность", пишет сайт ПЦ "Весна".





Дела рассматривала судья Юлия Близнюк. Протоколы были составлены участковым Александром Куранковым, который уже не раз занимался мониторингом страниц в соцсетях и составлением протоколов в отношении активистов Николая Дедка и Марии Рабковой.





После рассмотрения материалов дела суд посчитал, что вина парней не доказана, и отправил протоколы на доработку. Активистов однако не отпустили, а передали снова конвою.









Известно, что один из активистов был среди задержанных в конце апреля при налете на неформальную встречу под Брестом. Тогда от активистов требовали указать свои паспортные данные и адрес проживания. За любой отказ или неповиновение избивали и сковывали наручниками. После активистов отвезли в Кобринский РОВД, где продолжили пытки - участников встречи били, душили и окунали головой в туалет.





Впоследствии некоторые активисты подробно рассказали о методах запугивания белорусскими спецслужбами и решили написать жалобы на сотрудников милиции.