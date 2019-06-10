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Сорвет ли Александр Лукашенко планы Лидии Ермошиной на отдых?

В первой половине июня должно стать известно, на какой конкретно день будут назначены выборы депутатов Палаты представителей.


По крайней мере, так планировала глава Центризбиркома Лидия Ермошина, которая ждем аудиенции у главы Беларуси для обсуждения конкретной даты. Напомним, что ранее звучали две возможные даты – 7 ноября (это было предложение главы государства) и 17 ноября (это было предложение Центризбиркома).

До начала выборов Лидия Ермошина еще надеется сходить в отпуск. Она сообщила журналистам, что во второй половине июня намерена съездить на пару недель в отпуск в родной для себя город Калининград.

"Белорусский партизан"
17:33 10/06/2019
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