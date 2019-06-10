Россия перечеркнула мечту Лукашенко построить в Беларуси Эмираты

А ведь были золотые времена, когда об этом голова не болела. Из России на два белорусских НПЗ, построенных еще в советское время (чтобы танкам в случае чего хватило солярки на бросок до Рейна), шла дешевая нефть. А вот бензин, дизельное топливо и прочие продукты ее переработки со свистом уходили за рубеж по ценам мирового рынка. В итоге казна (и не только она) получала огромный навар, пишет политолог Александр Класковский на сайте "Белсат"





Конец нефтяного офшора

Аналитики называли этот феномен белорусским нефтяным офшором. Люди попроще говорят в таких случаях: халява.





Ну, если быть корректнее, это все-таки выглядело платой за союзничество. Однако потом в Кремле решили, что слишком много отстегивают за готовность Лукашенко лечь под танки НАТО в случае мифического вторжения.





Россия стала прижимать союзника, требовать пошлины в свой бюджет.





«Мы перечисляем в бюджет России за нефтепродукты, вывезенные на Запад, четыре миллиарда долларов. А если бы они остались в стране? Я бы построил здесь Эмираты», – заявил белорусский президент в 2013 году.





Потом Москва пошла на уступки, чтобы затащить Беларусь в ЕАЭС. Но вот теперь стало окончательно ясно, что хрустальной мечте Лукашенко построить у себя Эмираты не суждено сбыться. И разбивается эта мечта о налоговый манёвр в российской нефтянке.





Проще говоря, к 2024 году цена на нефть для Беларуси плавно дорастет до мирового уровня. Маржа белорусских НПЗ уменьшается, светят убытки. Спасение в модернизации предприятий. Однако ее затянули, на заводы легло бремя кредитов.





Вдобавок авторитарная модернизация по-белорусски в принципе не слишком эффективна. Например, вбухали миллиарды в цементную отрасль, думая потом озолотиться, но внешняя конъюнктура изменилась – и теперь чеши репу, куда сбагрить тот цемент. Приходится вваливать новые средства, уже чтобы поддержать на плаву закредитованные по самое не хочу цементные заводы.









Союзничество стало вылезать боком

Не факт, что и нефтепереработка окажется успешной в новых жестких условиях. Россия не только прикрывает лавочку дешевой нефти, но и – не поверите – теснит продавцов белорусских нефтепродуктов на выгодном украинском рынке, где Беларусь может зарабатывать до 4 млрд долларов в год. Да-да, война войной, а российский дизель по трубе течет в Украину мощным потоком.





Вдобавок на белорусско-украинские экономические связи все сильнее давит политика. Казалось бы, резолюции по Крыму, которые Украина вносит в ООН и против которых в угоду России голосует Минск, ни на что реально не влияют. Но в Киеве на такое поведение северной соседки серьезно обижаются.





«…Я не исключаю, что украинское руководство будет вынуждено поставить вопрос: почему страна, которая действует против Украины, пользуется преференциями на нашем рынке больше, чем другие», – заметил по этому поводу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев) Михаил Самусь, выступая на днях в Минске.





Другой украинский эксперт – Геннадий Рябцев заметил, что преференций в принципе не ожидается, поскольку рынки в Украине «становятся либеральными и конкурентными, и государство имеет все меньше рычагов влияния на эти рынки».





Белорусскому руководителю, привыкшему договариваться с Владимиром Путиным и другими вождями по понятиям, трудно вписываться в эти непривычные, жесткие реалии на внешних рынках.





В капкане – не только вождь, но и страна

К тому же, как видим, по понятиям не получается уже и с Путиным: Кремль сокращает субсидии, требуя «углубленной интеграции» (или, если без экивоков, плавного объединения). А чтобы конкурировать на внешних рынках без российского допинга, нужно реструктурировать госсектор, создавать новые высокотехнологичные отрасли.





И по уму делать это надо было еще во времена нефтяного офшора. Теоретически это было золотое время для подлинной, всесторонней модернизации страны. Но шальные деньги вбухивали в поддержку предприятий-зомби, ледовые дворцы и прочую дребедень. Белорусские начальники кайфовали от того, что ловко пристаканились к дешевым российским ресурсам, и, видимо, думали, что так будет вечно.









Сегодня – тяжелое похмелье. Построить Эмираты за счет дешевых российских ресурсов не получилось. А идти путем реформ в понимании Лукашенко – пилить сук, на котором сидишь. Печально, что в этом капкане – не только стареющий вождь, но и вся страна.



