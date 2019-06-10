В Гааге начались устные слушания по делу "Украина против России"

Об этом сообщила глава украинской делегации по этому судебному процессу Елена Зеркаль в Facebook, пишет "Гордон"





"Цель России традиционна – избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно – отстоять свое право на судебное разбирательство", – написала она.





По словам Зеркаль, на слушаниях 10–14 июня Россия попытается "убить" дело.





"Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Якобы по процедурным мотивам Россия пытается придать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму... В целом создается впечатление, что Россия стремится превратить слушания в лекцию по конституционному праву Украины.





Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право своевольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, потому что там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача – не дать восстановить имперское прошлое России", – заявила замминистра.





Сегодня в Гааге выступает российская сторона, ответ Украины – завтра.



