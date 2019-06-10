



По данным издания, в расследовании Голунова могла идти речь о связи Дорофеева и Медоева с похоронным бизнесом Москвы. Близкий к Кремлю источник и собеседник из силовых структур подтвердили журналистам, что Голунов мог затронуть интересы сотрудников ФСБ.





Издание отмечает, что Дорофеев и Медоев близки к главе службы экономической безопасности ФСБ Сергею Королеву. Их роль в деле Голунова объясняет ряд нестыковок. В частности, журналиста задержали в Центральном административном округе Москвы, но доставили в изолятор Западного админокруга, в котором находится Троекуровское кладбище и сосредоточен похоронный бизнес.









6 июня после задержания в Москве к журналисту около 16 часов не допускали адвоката. У Голунова при себе и дома якобы нашли наркотики. В редакции "Медузы" считают, что его преследуют из-за его журналистской деятельности.





8 июня Никулинский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.