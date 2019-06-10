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Бывший следователь прокуратуры: МВД явно не справляется со своими обязанностями

Бывший следователь прокуратуры прокомментировал отставку Игоря Шуневича.


- Думаю, в номенклатурной среде, особенно в среде силовиков, на серьезное ухудшение имиджа главы МВД рано или поздно нужно реагировать. Народ надо успокоить. 

Мы видим, что особенно последние полгода высказывалось слишком много претензий к милиции: за превышение служебных полномочий, непонятное самоубийство (убийство) сотрудника ГАИ в Могилеве, по стране прокатилась волна «минирований», за которые так никто и не ответил. А Европейские игры уже на носу – очевидно, МВД явно не справляется со своими обязанности.

Безусловно, и гражданские кампании, которые проводились в течение последних трех лет, сделали свое дело: тысячи людей подписывались за отставку министра внутренних дел. Впереди парламентская и президентская кампания, а имидж МВД при министре Шуневиче ухудшился намного больше, чем при его предшественниках. На службу в органы никто не хочет идти.


Резюмируя, причину отставку можно охарактеризовать кратко: по совокупности достижений.

Впрочем, нельзя исключать и личный фактор: болезнь, усталость.

- Игорь Шуневич заявил, что готов продолжать госслужбу.

-Бывших не бывает: они всплывают либо в Москве, либо на лечении, или на другой должности.
Шуневич готов – но готово ли вышестоящее начальство?


"Белорусский партизан"
15:54 10/06/2019
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