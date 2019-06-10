Александр Федута: Уходя – уходи! Куда и почему отправили Шуневича

Хорошо сказано.





Ушел человек, предпочитавший форму НКВД парадной форме действующего милицейского генерала, заставивший подчиненных стеречь металлического истукана в форме царского держиморды, спровоцировавший действиями спецназа распространение по миру фотоснимков, где здоровые жлобы тащат безобидного старика. Ну, историю с цыганами или, скажем, с британским посольством можно не продолжать – это все просто дела недавно минувших дней, а не «преданья старины глубокой», говоря словами недавнего поэтического юбиляра. Поэтому уволили Шуневича, так сказать, по совокупности.





Вопрос в другом – куда и как уволили. Это кошелек можно опорожнить и выбросить (см. судьбы Ивана Титенкова, Галины Журавковой, даже Юрия Чижа). Это слегка заржавевшее «золотое перо» Беларуси одним махом выбрасывают в мусорную корзину. А пистолет, скажем, или дубинку просто так не выбрасывают – кто-то ведь может и подобрать. Поэтому Шейман навечно прикован наручниками к главе государства. А сейчас ему вполне может составить компанию и Шуневич.





А что в этом такого? Безрассудную преданность он доказал. Что не слишком интеллектом блещет, хотя и клянется в любви к театру, – так что из того? «Высоколобые» и «яйцеголовые» у нашей власти давно уже не в чести. Нужны люди, готовые выполнить любой приказ, – с такими спокойней. И Шуневич как раз из их числа.













Давайте подождем официальной отставки Станислава Зася. Станислав Васильевич уже согласован на пост генерального секретаря ОДКБ, и если вакансия после него освободится, то Игорь Анатольевич вполне может занять его место. И если займет – поверьте, некоторое его влияние на политическую ситуацию в Беларуси сохранится. Возможно, даже усилится.





Я, как и многие, конечно, предпочел бы, чтобы Шуневич ушел – уходя. И дверь за собой закрыл понадежнее. Но мы хотим одного, а у того, кто подписывает указы о назначении и отставке шуневичей, вполне могут быть свои планы.





В общем, подождем. Будем считать пока, что мы имеем дело с рокировкой, а не с полной отставкой с правом носить форму. Просто президент думает, в какую именно сторону отодвинуть верного бойца.