Лидер БНФ Рыгор Костусёв сходил в Вильнюсе на гей-парад

«Я был в Вильнюсе с 5 по 8 июня, литовцы пригласили посетить Игналинскую АЭС, ознакомиться с проблемами. В это же время проходил большой Балтийский гей-прайд. Была возможность посмотреть на это мероприятие, и я решил сходить. Сам парад не видел, посмотрел только, как формировалась колонна», — говорит Рыгор Костусёв.





«Почему я решил сходить? В последнее время в Беларуси эта тема приобретает всё более сильное звучание. Лукашенко высказывается, Шуневич… У меня сложилось впечатление, что эту тему все обсуждают. А не посмотрев своими глазами, что же это такое, сложно сформировать свой личный подход и комментировать эту тему», — считает Костусёв.





Оказалось, что все не так страшно, говорит политик.





«Мне как белорусскому политику интересно было посмотреть, что это за мероприятие, что это за люди, как они выглядят, что хотят заявить этим мероприятием. И побывав там, я стал лучше понимать этих людей. Мое отношение к ним стало менее категоричным, — говорит Костусёв. — Людей было много, приходили и семьями, и с детьми. И главное, что со стороны других граждан и туристов не было враждебного отношения к людям нетрадиционной ориентации.



