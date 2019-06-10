Лидер БНФ Рыгор Костусёв сходил в Вильнюсе на гей-парад
Во время поездки в Литву председатель партии БНФ Рыгор Костусёв посетил гей-парад в Вильнюсе и сказал, что бояться таких мероприятий не следует, пишет "Наша Нива".
«Я был в Вильнюсе с 5 по 8 июня, литовцы пригласили посетить Игналинскую АЭС, ознакомиться с проблемами. В это же время проходил большой Балтийский гей-прайд. Была возможность посмотреть на это мероприятие, и я решил сходить. Сам парад не видел, посмотрел только, как формировалась колонна», — говорит Рыгор Костусёв.
«Почему я решил сходить? В последнее время в Беларуси эта тема приобретает всё более сильное звучание. Лукашенко высказывается, Шуневич… У меня сложилось впечатление, что эту тему все обсуждают. А не посмотрев своими глазами, что же это такое, сложно сформировать свой личный подход и комментировать эту тему», — считает Костусёв.
Оказалось, что все не так страшно, говорит политик.
«Мне как белорусскому политику интересно было посмотреть, что это за мероприятие, что это за люди, как они выглядят, что хотят заявить этим мероприятием. И побывав там, я стал лучше понимать этих людей. Мое отношение к ним стало менее категоричным, — говорит Костусёв. — Людей было много, приходили и семьями, и с детьми. И главное, что со стороны других граждан и туристов не было враждебного отношения к людям нетрадиционной ориентации.
В Беларуси, к сожалению, совершенно иной подход. Если бы такое шествие состоялось в Беларуси, то отношение и властей, и многих граждан было бы другим.
Нам следует признать, что людей с нетрадиционной ориентацией среди нас очень много. Они живут среди нас. И власти, и политики должны сделать так, чтобы такие люди чувствовали себя нормально и комфортно. Чтобы их не убивали, чтобы на них не нападали.
И посмотрев на это мероприятие, я увидел, что ничего страшного в этом нет. Я, конечно, больше склоняюсь к позиции, что не стоит выносить на публику вопрос, с кем ты спишь. Но меня как белорусского политика волнует не только безопасность и опасность этих людей. Мы стремимся в Евросоюз. И вхождение туда тесно связано с решением вопроса ЛГБТ и отношением к ним со стороны власти и общества. Эту тему рано или поздно в Беларуси придется поднять».
Костусев признает, что он — человек очень консервативных христианских взглядов. Но, говорит, вопрос безопасности и комфорта гражданина не должно зависеть от его сексуальной ориентации:
«Если министр внутренних дел называет таких людей «дырявыми» — это ненормально. Это подталкивает все общество к негативу, подливает бензину в огонь вместо того, чтобы тот негатив сдерживать».
По мнению Костусева, гей-парад в Минске — право граждан Беларуси.
«Влас олжны посодействовать проведению такого мероприятия, если оно не будет нарушать законодательство. Ведь это право граждан независимого государства», — подчеркнул Григорий Костусёв.
15:35 10/06/2019