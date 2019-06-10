Игорь Шуневич отправлен в отставку. Ждем официального подтверждения

Форма НКВД, борьба с «дырявыми», наркотиками, пьянством. Чем запомнится МВД с Шуневичем во главе

Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял семь лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром девять лет.





Сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.





«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то „концлагеря“, не то какие-то „гетто“ в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?» — задался вопросом президент.





За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов.





"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - сообщил журналистам Игорь Шуневич по итогам встречи с президентом. Руководитель МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным", пишет Белта.





"Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным, - сказал он, объясняя причины такого шага. - Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился".





Отвечая на вопрос о возможном новом месте работы, Игорь Шуневич отметил, что пока конкретные предложения ему не поступили, однако он надеется принести пользу государству на другой должности.





28 марта были произведены кадровые перестановки в системе МВД: у столичной и витебской милиции поменялись начальники. Тогда же Лукашенко, сказал, что не может оценить работу МВД «даже на 8 с натяжкой». И напомнил, что поручал Игорю Шуневичу проследить за наведением порядка в хозяйствах, прежде всего что касается машинных дворов, содержания техники, пишет news.tut.by





«И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище», — обратил внимание президент.





Игорь Шуневич родился 27 марта 1967 года в Украине (Луганская область). В 1992 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. В 2007−2012 годах работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В январе 2012 года назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником криминальной милиции. 11 мая 2012 года назначен министром внутренних дел.





Игорь Шуневич на посту главы МВД запомнился громкими высказываниями, от имени министерства также не раз звучали неоднозначные комментарии на различные темы, в том числе не касающиеся непосредственно работы ведомства.



