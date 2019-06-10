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Кремль прокомментировал дело журналиста Голунова

Кремль следит за резонансным делом в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 10 июня.

Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Представитель Кремля призвал воздержаться от обобщающих заключений о недоверии к правоохранительной системе России на фоне этого уголовного дела.

 «Исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении», — сказал он.

На уточняющий вопрос, не подорвано ли в Кремле доверие к МВД после подмены фотографий в деле журналиста, Песков ответил, что «нигде нельзя исключать ошибок». «Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

7 июня МВД показало «нарколабораторию» в доме задержанного. Позже в ведомстве пояснили, что один из сотрудников ошибся при публикации снимков, и только один кадр был сделан по месту проживания журналиста.

Ранее в понедельник главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что тест на наркотики у Ивана Голунова показал отрицательный результат.

Корреспондента издания «Медуза» задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Голунов отрицает свою вину. До 7 августа он будет находиться под домашним арестом.


14:20 10/06/2019
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