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Шуневич перестарался? Лукашенко насторожили "не то "концлагеря", не то "гетто" в Беларуси

Подготовка к проведению II Европейских игр в белорусской столице не должна, по мнению главы государства, приводить к излишней перестраховке.

© Sputnik / Владислав Сергиенко


Как пишет  Sputnik, милиция должна обеспечить безопасность на время проведения II Европейских игр, заявил Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.
"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси", ― цитирует президента БелТА.

При этом глава государства обратил внимание на выставленные до проезжей части бетонные блоки и планы поставить металлические заборы вдоль фанзон.

"Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", ― призвал Александр Лукашенко.

После чего напомнил министру, что Беларусь ― это не Сирия, Ливия или Ирак, чтобы делать такие вещи в Минске, и заниматься этим ― удел таких стран, как Франция, Германия и США.


"А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", ― предупредил белорусский президент.


12:45 10/06/2019
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