СМИ: Ким Чен Ын скормил своего генерала пираньям

Ким Чен Ын / Фото: m.forocoches.com

По данным издания, генерала заподозрили в подготовке государственного переворота. Его привели в резиденцию Ким Чен Ына Ренсонг, где был установлен огромный аквариум с пираньями, якобы специально привезенный из Бразилии. Генералу порезали руки и ноги и бросили в воду.

Ким Чен Ын якобы взял идею для казни из фильма про Джеймса Бонда "Шпион, который меня любил". В нем злодей Карл Стромберг бросал своих противников в аквариум с акулами.

Согласно подсчетам британской разведки, с момента прихода к власти северокорейский лидер казнил 16 высокопоставленных чиновников и военных.

"Ким правит страхом. Многие враги государства казнены публично. Он хочет, чтобы все знали, включая его самых доверенных помощников, что им грозит очень неприятная смерть, если он заподозрит их в предательстве", – сказал источник издания.