Сигнал тревоги: что Путин сказал о Беларуси

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявил по поводу объединения двух стран к 2024 году (такая версия активно гуляет в политических кругах, как вариант для хозяина Кремля остаться у власти по окончании второго-четвертого срока президентства) буквально следующее:





— По моему глубокому убеждению, мы – один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства союзного так называемого государства, я убежден, что наши люди в этом заинтересованы.





Так что, сторонники независимости Беларуси могут расслабиться и выпить чашечку кофе? Это вряд ли, пишет gazetaby.com





Во-первых, Владимир Путин использует публичные заявления не только для того, чтобы озвучить свои планы, но и дабы скрыть некоторые из них. Искусство дезинформации нынешнему российскому президенту преподавали опытные наставники, и он явно не был худшим учеником.





Во-вторых, давайте внимательно вчитаемся в сказанное Путиным. Итак, еще раз:





— По моему глубокому убеждению, мы – один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет.





Путин практически прямым текстом говорит, что считает независимость Беларуси историческим недоразумением. Это чрезвычайно опасное заявление из уст руководителя России.





Слабым утешением является то, что Путин говорит, будто бы не собирается исправлять данный «казус». Но это сегодня, а что будет завтра?





И тут полезно освежить в памяти, что Путин говорил о Крыме в разное время.





2008 год. «Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта... и Россия давно признала границы сегодняшней Украины».





2013 год (отвечая на вопрос журналиста о возможности ввода российских войск в Крым – за три месяца до вторжения). «Будем продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся «махать шашкой» и вводить войска. Это полная ерунда. Ничего подобного нет и быть не может».









В этом контексте внешне убаюкивающее заявление Путина о Беларуси выглядит довольно опасным. На этот раз он даже не сказал что-то вроде «полная ерунда», а лишь констатировал текущий статус, попутно со всей очевидностью поставив под сомнение его обоснованность. И это очередной сигнал тревоги, а вовсе не гарантия того, что хотя бы в ближайшие месяцы Москва не попытается устроить политический блицкриг на белорусском фронте.



