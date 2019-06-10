В Казахстане новый президент

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«Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов», — сказал Петров на заседании ЦИК.





Ранее, после обнародования данных экзитполов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов, кандидат поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие.





«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа», — цитирует Токаева ТАСС.





Внеочередные выборы президента прошли в стране 9 июня. Явка составила 77,4%. Казахстанские СМИ со ссылкой на замминистра внутренних дел Марата Кожаева сообщают, что в воскресенье в Нур-Султане и Алматы в ходе несанкционированных митингов были задержаны около 500 человек.





19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста. Он возглавлял страну почти 30 лет.





Полномочия президента были переданы председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Он исполнял обязанности президента до выборов. Уже 20 марта Токаев принес присягу и стал президентом страны.



