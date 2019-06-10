Порошенко не против стать премьером
В случае победы "Европейской солидарности" на выборах
Петр Порошенко / Фото: УНИАН
Пятый президент Петр Порошенко в случае победы его партии "Европейская солидарность" готов возглавить правительство. Об этом он заявил во время съезда партии в комментарии Громадському.
На уточняющий вопрос рассматривает Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.
"Если мы победим на выборах, то – да", – ответил Порошенко на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьер-министром.
08:51 10/06/2019