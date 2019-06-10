Порошенко не против стать премьером

Петр Порошенко / Фото: УНИАН





Пятый президент Петр Порошенко в случае победы его партии "Европейская солидарность" готов возглавить правительство. Об этом он заявил во время съезда партии в комментарии Громадському.





На уточняющий вопрос рассматривает Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.





"Если мы победим на выборах, то – да", – ответил Порошенко на вопрос, рассматривает ли он возможность стать премьер-министром.



