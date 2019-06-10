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Президент Армении ждет Лукашенко с официальным визитом

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом.

"Есть будущее (в двусторонних отношениях Армении и Беларуси - прим.), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Он также заявил, что хочет с ответным визитом посетить Беларусь.

"Я очень хотел бы поговорить детально (с Лукашенко - прим.) о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.


08:08 10/06/2019
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