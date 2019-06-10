Президент Армении ждет Лукашенко с официальным визитом

"Есть будущее (в двусторонних отношениях Армении и Беларуси - прим.), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу " ОНТ ".





Он также заявил, что хочет с ответным визитом посетить Беларусь.





"Я очень хотел бы поговорить детально (с Лукашенко - прим.) о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.



