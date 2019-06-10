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Румас отправился с визитом в Великобританию

Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, пишет БелТА.


Сергей Румас примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет на Лондонской фондовой бирже. Программой рабочего визита также предусмотрены переговоры главы белорусского правительства с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов.

На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Последние несколько лет она устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров.


08:02 10/06/2019
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