Нур-Султан. Репетиция транзита

Граждане Беларуси, спите спокойно. Мы это уже проходили. В 2010 году. Модель та же. Итоги еще не оглашены, но задержания произошли. Правда, у нас еще и толпу кандидатов в президенты умудрились арестовать, но мы же – такие мирные люди, что ни в гимне не споешь, ни гербом не обозначишь. Потому в





2010 году каждый альтернативный кандидат рассматривался как потенциальный преступник и загодя был поставлен на прослушку телефонов. А заодно и весь его штаб.





Сейчас ситуация другая. Официальный Минск вглядывается в картинку из официального Нур-Султана не как в прошлое свое, а как в свое будущее. Уже очевидно, что именно казахская модель будет избрана для конституционной реформы. А казахи, в свою очередь, ориентировались на модель китайскую, времен великого Дэна Сяопина. Так там ведь и вовсе студентов на площади Тяньаньмэнь танками подавили. Так что степень демократизации политических авторитарных режимов на глазах возрастает: Пекин (танки) – Минск (700 арестованных, из них шестеро кандидатов в президенты) – Нур-Султан (500 человек арестованных).





Прогрессивное человечество может радоваться, сколько душеньке угодно. И если ситуацию в Казахстане мировое сообщество воспримет как должное, то у нас в 202… каком-то году транзит будет осуществлен по той же модели с превентивным задержанием на пороге собственного дома Миколы Статкевича и легким увещеванием в автозаке полутора десятков наблюдавших за этим журналистов.









А может быть, не будет даже и этого.





Потому что зачем задерживать вождя, за которым не пойдет на площадь никто, кроме его собственной жены? Понятно, что многое решится уже 21 июня, во время визита в Минск Владимира Путина и его участия в Высшем Государственном Совете Союзного Государства России и Беларуси (вариант: Беларуси и России, но тут от перемены мест слагаемых сумма действительно не изменится). По идее, именно в этот истерический (я не ошибся – истЕрический, а не истОрический) момент сбудется обещание Владимира Макея и нам, быть может, объявят, о чем они там так долго договаривались и наконец договорились. Или – не договорились. Это на самом деле впервые очень важно: останется ли Беларусь суверенным государством, или нас «сольют» в мутную жижу посткрымской России. Потихоньку сольют, незаметно для окружающих государств. Разве что Украина поднимет легкий шум, но кто же в таких важных вопросах будет слушать Украину? Братья-украинцы, занимайтесь своими проблемами. У вас там что – уже не стреляют на границе с ДНР-ЛНР? Пошлите Леонида Кучму, он объяснит, что и не надо отвечать на стрельбу стрельбой…





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Остальные промолчат. Ну, они ведь промолчат в случае с Казахстаном? Несомненно. Арест ста человек – это не площадь Тяньаньмэнь. О тех танках забыли в течение тридцати лет. О нашей площади декабря 2010 года – уже через пять лет. Задержания Статкевича в 202… каком-то году не успеют заметить.





Запад это репетирует, господа. Он учится не слышать – не слышать собственной совести. А картинку в телевизоре или интернете можно выключить. Где там у него кнопка?







