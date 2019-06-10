Горбачев заявил о "выдумках" авторов сериала "Чернобыль"
Последний генсек КПСС утверждает, что не давал указаний препятствовать карьере академика Велерия Легасова Последний генсек КПСС Михаил Горбачев утверждает, что не давал указаний не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда и остановить его научную карьеру.
Михаил Горбачев / Фото: ТАСС
Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По сюжету сериала HBO "Чернобыль", карьера ученого прекратилась после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.
Горбачев говорит, что не причастен к такому развитию событий.
"Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки", – заявил он.
Также последний генсек рассказал, что из-за лечения еще не успел посмотреть сериал.
07:46 10/06/2019