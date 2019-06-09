Традиционная акция в Бресте. Люди возмущены тем, что, несмотря на результаты проверок, аккумуляторный завод начал работу. Судя по всему, власти города поняли, что протесты будут только нарастать и просят переговоров. Приглашают представителей протестующих в горисполком, сообщает телеграм-канал «Баста».





Более 200 участников. Брестчане требуют, чтобы к ним вышел «мэр» Рогачук. Участники акции требуют, чтобы в здание Брестского горисполкома пустили всех собравшихся. «На месте властей, мы бы сейчас с ними не спорили. Настроения очень решительные», - пишет «Баста»





Власти согласились пустить участников акции внутрь здания Федерации профсоюзов на площади Ленина. Встреча с городскими властями пройдет в актовом зале.





Люди уже в зале, присутствует «мэр» и другие представители городских властей.





Выступление «мэра» никого не удовлетворило. Много обещаний, неискренность, отсутствие ответов на важные вопросы. «Хватит вешать лапшу людям на уши», - кричали из зала.



