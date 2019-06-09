Феерично: Госканал «Россия 24» объявил, что при задержании журналист Голунов был пьян. И показал документ, что не был
Днем 9 июня государственный телеканал «Россия 24» в сюжете об уголовном деле против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова заявил, что тот в момент задержания 6 июня был в состоянии опьянения.
Евгений Фельдман для «Медузы»
«Вот заключение медиков, согласно ему, в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно — эксперты установят позже», — сказал корреспондент канала Денис Новожилов.
Фото: Россия24
В этот же момент на экране появился кадр со справкой, где ручкой вписано, что, по результатам освидетельствания, не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения.
Иван Голунов был задержан днем 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам Голунов заявил, что никогда в жизни не принимал наркотики, а найденные у него мефедрон и кокаин были подброшены.
7 июня Голунова отправили под домашний арест сроком на два месяца. Его защитники обжаловали действия полицейских.
Источник: Медуза
13:51 09/06/2019