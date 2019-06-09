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Феерично: Госканал «Россия 24» объявил, что при задержании журналист Голунов был пьян. И показал документ, что не был

Днем 9 июня государственный телеканал «Россия 24» в сюжете об уголовном деле против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова заявил, что тот в момент задержания 6 июня был в состоянии опьянения.

Евгений Фельдман для «Медузы»

«Вот заключение медиков, согласно ему, в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно — эксперты установят позже», — сказал корреспондент канала Денис Новожилов.


Фото: Россия24

В этот же момент на экране появился кадр со справкой, где ручкой вписано, что, по результатам освидетельствания, не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения.

Иван Голунов был задержан днем 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам Голунов заявил, что никогда в жизни не принимал наркотики, а найденные у него мефедрон и кокаин были подброшены.

7 июня Голунова отправили под домашний арест сроком на два месяца. Его защитники обжаловали действия полицейских.

Источник: Медуза
13:51 09/06/2019
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