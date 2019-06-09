В Литве начались учения НАТО возле белорусской границы
В крупномасштабных маневрах Gelezinis Vilkas 2019, которые начались сегодня в Литве, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и около одной тысячи единиц техники, передает ТАСС.
В командовании Литовской армии уточнили, что целью учений является интеграция литовской армии с вооруженными силами НАТО и создание единой боевой системы, способной эффективно выполнять боевые задачи.
Как рассказал пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павиленис, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде, находящегося на границе с Беларусью, а также на полигоне Гайжюнай в центре страны. Учения продлятся две недели.
13:23 09/06/2019