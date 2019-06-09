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Cитуация в Кишиневе накаляется: Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий президента

Исполняющим обязанности президента стал Павел Филип.

Cитуация в Кишиневе накаляется: Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий президента
Предполагается, что Филип будет «направлять Конституционный суд» в вопросе роспуска нынешнего парламента.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майю Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными. По решению Конституционного суда, парламент подлежит роспуску, так как срок утверждения нового правительства истек в полночь 8 июня. Однако президент Додон отказался распустить парламент. 

Напомним, 24 февраля 2019 в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101). Додону такой парламент очень удобен, а новые выборы -- нет.


"Белорусский партизан"
12:49 09/06/2019
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