В Казахстане проходят протесты из-за «выборов» президента

В Казахстане начались протесты из-за «выборов» президента. Уличные начались в Алматы и Астане (новое название – Нур-Султан). Об этом в «Фейсбуке» сообщил оппозиционный политик, глава ДВК Казахстана Мухтар Аблязов.





В Алматы рядом с площадью Республики задержан репортер «Азаттыка» Петр Троценко, несмотря на наличие у него документов и редакционного задания. Он сообщил, что видел задержания там нескольких десятков человек. В настоящее время Петр Троценко едет в автозаке в отделение полиции. Находящиеся в одном автомобиле с ним люди (семь человек) говорят, что их скрутили после того, как они скандировали «Бойкот! Бостандық!»



