Кризис в Молдове. Перед зданиями госучреждений начали устанавливать палатки
Вечером в субботу, 8 июня, перед зданиями государственных учреждений в столице Молдовы Кишиневе начали устанавливать палатки.
Об этом сообщает Укринформ.
В частности, палатки появились у здания Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и правительства.
Участники протестной акции сообщили, что выступают против решений, которые принял парламент страны.
Напомним, что парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.
В то же время, Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.
10:47 09/06/2019