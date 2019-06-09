На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, в том числе действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который представляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»). В избирательной кампании также участвуют депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыл Ахметбеков, баллотирующийся от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева — представительница Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») и председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» — кандидат от народно-демократической партии «Ауыл» («Аул») Толеутай Рахимбеков.





Еще три кандидата представляют республиканские общественные объединения. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Улт тагдыры» («Судьба нации»), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана. Впервые за годы независимости страны в выборах не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.





Избирательный участок по выборам президента Казахстана 9 июня работает и в посольстве этой страны в Минске. Участок будет открыт с 7 утра до 8 вечера по белорусскому времени. В списки для голосования внесено около 300 казахстанских граждан,





Известно, что вскоре после подведения итогов выборов Казахстан намерен посетить Александр Лукашенко. Белорусское и казахское внешнеполитические ведомства уже ведут подготовку визита.









Процедура голосования





Общее количество избирателей по стране, согласно спискам ЦИК Казахстана, составило 11 947 995 человек. По данным МИД республики, около 15 тыс. граждан Казахстана планируют проголосовать за рубежом. Для наблюдения за выборами получили аккредитацию 1013 международных наблюдателей и представителей иностранных государств. Из них 866 наблюдателей от девяти международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства.





Голосование пройдет до 20:00 местного времени (17:00 по Минску). Подсчет голосов на избирательных участках состоится не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 16 июня. В ЦИК Казахстана сообщили, что право на проведение экзитполов получили две организации: научно-исследовательский центр «Молодежь» и исследовательский институт «Обществе мнение».





Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста. Он возглавлял страну почти 30 лет. В 2010 году он получил титул елбасы — лидера нации. Президентский срок Назарбаева истекал в апреле 2020 года.





Полномочия президента были переданы председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Он исполнял обязанности президента до выборов. Уже 20 марта Токаев принес присягу и стал президентом страны.