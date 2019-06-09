В Литве проходят масштабные учения НАТО "Железный волк-2019", сообщает командование литовской армии.





"Целью учений является интеграция сил и средств армии Литвы, и войск НАТО в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.





В маневрах, кроме литовских военных, принимают участие около 4 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии.





Учения пройдут на полигоне в районе Пабраде, что у границы с Белоруссией, и на полигоне Гайжюнай в центре страны.





Учения продлятся 2 недели.