"Все, что происходит в парламенте, это лишь отчаянная попытка осуществить захват власти силовыми методами. Мы уже приняли меры, чтобы все государственные структуры работали в нормальном режиме, и происходящее не затронуло граждан", - заявил лидер демократов в субботу вечером, сообщает Интерфакс





"Переговоры с социалистами продолжались несколько месяцев, и демократы хотели создать техническое партнерство с социалистами, так как коалиция не могла быть создана ввиду идеологических противоречий", - сказал Плахотнюк.





"В пятницу мы уже были близки к созданию коалиции, однако в последний момент коалиция сорвалась из-за того, что (президент) Игорь Додон поставил вопрос о федерализации Молдовы. Это совершенно неприемлемо и для ДПМ, и для ее лидера", - заявил Плахотнюк.









"Я не идеальный человек, и тоже совершал ошибки, но я не предатель родины. А это - предательство, это - против интересов Молдовы. У нас, граждан республики Молдова, больше нет президента. И мы будем настаивать на проведении досрочных президентских выборах одновременно с парламентскими выборами", - сказал лидер партии.





Он добавил, что ДПМ примет ряд мер в рамках закона и демократии, чтобы не допустить развития кризисной ситуации. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.





Кроме того, Плахотнюк заявил, что "Додон и партия социалистов не имеют права участвовать в формировании правящего большинства, так как есть доказательства получения ими внешнего финансирования".









Конституционный суд Молдовы накануне постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. В субботу утром КС уточнил, что трехмесячный срок равняется 90 дням, и он истек в 00.00 8 июня.





Несмотря на решение КС, депутаты от Партии социалистов и правого блока ACUM в субботу созвали заседание парламента, избрали его руководство и утвердили структуру и рабочие органы. Парламент также утвердил состав нового правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.





Конституционный суд объявил все решения парламента неконституционными.



