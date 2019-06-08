Давыдько тянет выборное одеяло на общественные организации

Давыдько высказался за децентрализация власти. «Фактически это равняется демократизации для наших европейских партнеров», – отметил Давыдько.





Второе предложение Давыдько касается права выдвигать кандидатов в депутаты.





«Мне бы лично хотелось, чтобы в Конституции был приняты изменения, которые гарантируют крупным общественным объединениям участие в главных политических событиях в стране – в выборах», – сказал руководитель главной провластной общественной организации.





Давыдько считает, что не только партии должны иметь право выдвигать кандидатов на выборах.









«Одна из 16 политических партий, зарегистрированных в нашей стране, насчитывает 300 членов, она может выдвигать своих кандидатов в депутаты по 110 округам. А общественное объединение, скажем наше, в котором 186 тысяч членов, может только собирать подписи и поддерживать кандидатов, которым симпатизируем. Мне кажется, это неправильно, потому что гражданское общество вполне политически зрелое», – заявил Давыдько, имея в виду в первую очередь собственно «Белую Русь».





При этом Геннадий Давыдько заявил, что «Белая Русь» не намерена становится политической партией, не ставит своей целью борьбы за власть, «потому что мы и так находимся у власти».



