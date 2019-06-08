Владимира Макея о том, почему Лукашенко не поехал в мае в Брюссель, спровоцировало активное обсуждение. Экспертам показалось странным объяснение отсутствия президента санкциями, ранее введенными Западом, пишет Новая версия главы белорусского МИДо том, почему Лукашенко не поехал в мае в Брюссель, спровоцировало активное обсуждение. Экспертам показалось странным объяснение отсутствия президента санкциями, ранее введенными Западом, пишет gazetaby.com





А ждал ли ЕС вообще Лукашенко на майском саммите и что там думают по поводу его неприезда? Примечательно, что во время дискуссии в Минске на конференции «Беларусь и регион» даже эксперты из разных стран не сошлись во мнении, надо ли было ехать белорусскому лидеру в Брюссель?





— В банковской сфере есть понятие «не совсем хорошая кредитная история», которое применимо и к политике, — отметил эксперт Центра восточных исследований (Варшава) Камиль Клысинский. — И надо понимать, что если нет этой хорошей кредитной истории, то ты должен постараться ее заработать. Приезд Александра Лукашенко на торжественные мероприятия, связанных с десятилетием «Восточного партнерства», мог бы быть хорошей инвестицией в эту кредитную историю.





По словам польского эксперта, на Западе все же ожидали, что Александр Лукашенко воспользуется этим предложением:





— Особенно с учетом непростых отношений с Россией, в непростых экономических и финансовых условиях его приезд мог бы создать хороший информационный и символический повод, чтобы эти отношения с Западом сдвинулись с мертвой точки, в которой они сейчас находятся.





Даже первоначальная версия отсутствия Лукашенко, озвученная Макеем, польскому политологу кажется странной.





— Было сказано, что нет договора, который мог бы Александр Григорьевич подписать во время своего визита в Брюссель. Иными словами, нету стульев для президента. Но чтобы все сдвинулось и появились реальные документы, сначала нужно что-то сделать, — поясняет Камиль Клысинский. — Конечно, мы не ждем, что завтра на пресс-конференции в Минске Александр Григорьевич или министр Макей скажут: «Да, мы завтра интегрируемся в Евросоюз, и это наше будущее с политической и военной точки зрения». Но Западу должно быть понятно, что Минск заинтересован развивать отношения.





Между тем российский политолог Александр Сытин считает, что приезд Александр Лукашенко на саммит в Брюссель может нести серьезную угрозу для Беларуси.





— То, что предложил польский коллега с точки зрения инвестиций, надо делать очень осторожно, — считает он. — Потому что сразу же поднимется вой Москвы: мол, Беларусь уходит из Союзного государства, вместо того, чтобы интегрироваться с Россией. Вообще, что касается дрейфа в сторону Запада, я бы посоветовал не делать резких шагов и не начинать с политики. А такие демонстративные политические шаги несут для Беларуси больше издержек.









Со своей стороны, польский эксперт отметил, что ни для кого на Западе не секрет, что Беларусь находится в очень тесных взаимоотношениях с Россией и не ожидает чего-то фантастического. К тому же есть и другие способы продемонстрировать эти шаги. Но ими Минск тоже пока не пытается воспользоваться.





— Например, ввести мораторий на смертную казнь. Мне кажется, белорусские власти недооценивают значение этого пункта в переговорах с Западом. Это было бы хорошее капиталовложение именно в имидж Беларуси, — считает Камиль Клысинский. — Еще один пункт — это нахождение компромисса между Литвой и Беларусью по поводу БелАЭС. Вопрос только в том, насколько Минск готов идти на какие-то компромиссы, чтобы инвестировать в отношения с Западом.