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Художник Алесь Пушкин решил проверить художественное сообщество на «вшивость»

И зовет исскуствоведов и арт-критиков на свой суд. Алесь Пушкин возмущен, что художественная общественность не отреагировала на его задержание.

Фото: SVABODA.ORG

Таким образом он решил проверить художественное сообщество на «вшивость».

6 июня Алесь Пушкин вышел к магазину «Евроопт» в центре Крупок с плакатами Achtung Russia! и Bloodymir! с изображениями Путина, плакатами Stop russian agression on Europe («Остановите российскую агрессию в Европе»), Russia - war! ( «Россия - война»), «Беларусь в NATO» и флагом Североатлантического альянса, сообщает «Радыё Свабода».

Художника задержали во время перформанса. Пушкин отказался идти сам, и тогда милиционеры затащили его в служебный автомобиль силой. Только на следующий день художника вывели из участка.

Алесь Пушкин возмущен, что художественная общественность не отреагировала на его задержание.
 «Прошу искусствоведов и арт-критиков приехать в понедельник и выступить в суде с классификацией этого дела как перфоманса - вида современного искусства, а не как пикета. Заодно проверим на "вшивость" арт-сообщество и Союз художников! Пожалуйста, потому что мне кланяться не приходится. Заявление от ПЕН-центра - единственная реакция творческих объединений! ПЕН-центр написал, а художники - нет! ».

Суд состоится в суде Крупского района (Крупки, улица Зайцева, 15) 10 июня в 14.30. Художника обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ч.1. Ст. 23:34 административного кодекса РБ).


charter97.link
15:15 08/06/2019
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