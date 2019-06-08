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Додон готов в понедельник распустить парламент Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон готов распустить парламент и назначить досрочные выборы, если до 10 июня не будет сформирована парламентская коалиция. Об этом он заявил во время своего пребывания в Санкт-Петербурге.

«В ближайшие несколько дней в Молдове может быть сформировано новое правительство. Однако, если до воскресенья, 9 июня, не будет создана парламентская коалиция, на следующей неделе, в понедельник, я буду вынужден распустить парламент», - заявил Додон.

Ранее представители партий «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда»», входящая в политический блок «ACUM», согласилась поддержать кандидатуру лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера парламента Молдовы, пишет afn.by

Социалисты, в свою очередь, должны принять решение в пятницу, 7 июня, на Республиканском совете партии.

Как известно, по результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок ACUM (Сейчас) (26), партия «Шора» (7) и три независимых кандидата. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата.

Согласно законодательству, если на протяжении трех месяцев после начала работы парламента нового созыва (отсчет идет от 21 марта) коалиция не создается, то президент вправе распустить парламент и назначить досрочные выборы.


13:59 08/06/2019
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