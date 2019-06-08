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Одиозный Жириновский раздавал деньги голодным россиянам

В интернете опубликовали ролик, на котором одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ходит по Красной площади в Москве и раздает прохожим деньги. Вместе с тем, его подачки сопровождаются комментариями «Купите себе мороженое» и «Пусть покушают».


Посмотреть ролик можно в палбике «Раисся Тудей» в Facebook.

Нужно отметить, что вначале некоторые жители российской столицы не спешили брать у Жириновского деньги, но прошло немного времени и вокруг него столпилась целая очередь. Такое поведение российских граждан и непосредственно Жириновского вызвало возмущение у пользователей сети, и они оставили под роликом свои гневные комментарии.

«Сверхбомжары», «Всех накормил и теперь можно еще на пять лет поднять выход на пенсию», «Воланд тоже червонцы раздавал», «Они держались, у них было хорошее настроение, так что для них это бонус», «Крепостные», «Как будто при царе», «Бегом, барин деньгу дает», «И эти люди попрекали нас печеньками», «Как при феодалах – бросали денюжки в толпу крепостных», – пишут люди.

replyua.net
13:40 08/06/2019
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