Фотофакт. Председатель сената Польши посетил Куропаты





Напомним, Станислав Карчевский принимал участие в XXII Беларусско-Польского экономического форума «Добрососедство – 2019», который прошел в Минске.





Утром перед открытием форума председатель Сената Польши Станислав Карчевский побывал в Куропатах и возложил цветы в месте, где были захоронены жертвы сталинского террора. Белорусские официальные лица польского гостя в Куропатах не сопровождали. Они вообще в Куропаты не ездят.