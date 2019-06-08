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Фотофакт. Председатель сената Польши посетил Куропаты

Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место массовых расстрелов.


Напомним, Станислав Карчевский принимал участие в XXII Беларусско-Польского экономического форума «Добрососедство – 2019», который прошел в Минске. 

Утром перед открытием форума председатель Сената Польши Станислав Карчевский побывал в Куропатах и возложил цветы в месте, где были захоронены жертвы сталинского террора. Белорусские официальные лица польского гостя в Куропатах не сопровождали. Они вообще в Куропаты не ездят.  

"Белорусский партизан"
12:49 08/06/2019
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