Трамп «объединил» Луну и Марс





Американский лидер призвал НАСА перестать говорить о полетах на Луну и сосредоточиться на более масштабных программах - таких, как полет на Марс. Трамп уточнил, что Луна является его частью.





«Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!» - написал Трамп.





Пользователи соцсети высмеяли высказывание президента. «7 июня 2019 года. День, когда Луна стала частью Марса», - написал один из комментаторов. «Мы выбрали в президенты парня, который знает астрономию хуже моего четырехлетнего сына», - отметил другой.







