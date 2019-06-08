СМИ: Между Беларусью и Россией пахнет паленым





"Благодаря нефтепроводу Россия "умасливала" отношения с соседним государством с помощью дешевой нефти и денег. Нефтепровод важен и для России. По нему в ЕС течет большая часть российской нефти. За такую дружескую услугу Беларусь получает плату за транзит. Так как некоторое время по трубопроводу более ничего не поставлялось из-за того, что нефть оказалась загрязненной, Минск потерял много денег", - поясняет журналист Кристиан Штайнер.





Спор вокруг российских нефтяных миллиардов уже на протяжении нескольких десятилетий является ритуалом обеих стран. Однако в конце 2018 года он достиг нового уровня: Лукашенко предупредил Путина, что Россия может потерять своего единственного союзника на западной границе, если страны не придут к общему решению. Для Лукашенко решение - это компенсация за ущерб, который нанесет Беларуси реформа налогообложения в нефтяном секторе России.





"Кремль использует нефтяной козырь, чтобы сильнее привязать к себе Беларусь, - отмечает издание. - В споре лишь на первый взгляд речь идет о деньгах. Москва хочет навязать Минску совместную внешнюю политику и играет с мыслью о создании союза. (...) Кремлевские стратеги видят в союзе решение, с помощью которого Путин мог бы остаться у власти, не нарушая конституции".









Лукашенко, в свою очередь, опасается такого развития событий, продолжает Штайнер, ведь присоединение к России положит конец его президентству. "Белорусский президент не планирует безропотно мириться с судьбой. За последние два десятилетия он доказал, что хочет оставаться самостоятельным. При этом ему удалось заблокировать все дальнейшие шаги в направлении создания союза. (...) Белорусское правительство весьма откровенно показывает Москве, что может сотрудничать и с другими партнерами. Так, президент отказался признавать аннексию Крыма Россией и по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Украиной. Минск также демонстративно пытается укрепить отношения с ЕС и Китаем", - говорится в статье.





"Сработает ли тактика Лукашенко, зависит главным образом от того, сможет ли он провести реформы в своей устаревшей экономике. Беларусь лишь крошечными шагами освободилась от советской системы и подпитывается российскими дотациями. (...) С помощью своей тактики переговоров Лукашенко пытается купить время для того, чтобы перестроить экономику", - указывает Штайнер.









"У Лукашенко нет обходимости в моментальном успехе. Он будет доволен, если сможет в достаточной степени запугать Россию. (...) Тем не менее, в итоге ему, вероятно, придется подчиниться воле России. Большой сосед попросту слишком силен. Для белорусского президента речь сейчас прежде всего идет о том, чтобы набить себе максимальную цену и выторговать что-нибудь для себя и своей семьи. Для этого у него еще есть время. Президентский срок его коллеги Владимира Путина заканчивается только в 2024 году. Есть шанс, что и тогда оба снова окажутся в победителях", - заключает Neue Zürcher Zeitung.



