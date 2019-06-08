В Гааге подвели итоги слушаний "Украина против России"





Так, Международный суд ООН приступил к рассмотрению возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.





Решение суда будет вынесено на открытое заседание, дату которого объявят в "надлежащее время".





В суде также сообщили, что в конце слушаний агенты обеих сторон представили суду свои требования.





Так, Россия просит суд объявить, что тот не в его юрисдикции рассматривать иски, поданные против нее и/или что требования Украины являются неприемлемыми.





Украина, в свою очередь, просит суд отклонить предварительные возражения, представленные РФ от 12 сентября 2018 года.











