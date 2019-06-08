



Автоматические генераторы текста уже успешно применяются для создания чат-ботов, обзоров продуктов и сочинения поэзии. Однако в руках злоумышленников эта технология может быть опасна, так как ее можно использовать для создания правдоподобных фейковых новостей. Чтобы доказать это, исследователи из ООН за 13 часов научили ИИ-алгоритм подделывать речи политиков, пишет MIT Technology Review.





Как пишет Фокус , ученые взяли простой текстовый генератор, обученный на текстах из Википедии, и "скормили" ему все тесты речей, произнесенных на Генеральной Ассамблее ООН с 1970-го по 2015-й год. Спустя 13 часов модель научилась придумывать вполне реалистичные речи на самые разные темы - от ядерного разоружения до миграционного кризиса.





Исследователи проверили модель на нескольких типах вводных: например, название темы ("изменение климата") или провокационные фразы ( "мигранты виноваты в ..."). Оказалось, что в первом случае результаты на 90% соответствовали стилю реальных речей, произносимых в ООН, во втором - на 60%. Весь эксперимент обошелся в $7,8 - столько пришлось заплатить за использование облачных ресурсов для обучения алгоритма.









Исследование в очередной раз показывает, насколько легко с современными технологиями можно продуцировать фейковые новости. По словам авторов, ученым стоит подумать над разработкой новых способов обнаружения поддельного контента.